Польша может закрыть границы с Россией и Белоруссией

Польские власти рассматривают вопрос о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, подчеркнув, что государство рассматривает «разные сценарии».

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«Мы будем наблюдать за тем, что делается на наших границах, как с Белоруссией, так и на российской границе. В соответствующее время в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу», - приводит слова Каминьского РИА Новости.

Министр так же подчеркнул, что власти Польши «очень внимательно наблюдают» за тем, что происходит на границах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах Запада, как из Польши и Литвы «ударить в спину России». По его словам, он получал первичную информацию о том, что в Польше и Литве создаются группировки, чтобы в начале конфликта с Украиной, «ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем и ударить в спину российской группировки».