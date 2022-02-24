Польша может закрыть границы с Россией и Белоруссией

Польские власти рассматривают вопрос о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский, подчеркнув, что государство рассматривает «разные сценарии».
«Мы будем наблюдать за тем, что делается на наших границах, как с Белоруссией, так и на российской границе. В соответствующее время в соответствующий момент, если будет такая необходимость, мы объявим, какие решения приняты по этому вопросу», - приводит слова Каминьского РИА Новости.
Министр так же подчеркнул, что власти Польши «очень внимательно наблюдают» за тем, что происходит на границах.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах Запада, как из Польши и Литвы «ударить в спину России». По его словам, он получал первичную информацию о том, что в Польше и Литве создаются группировки, чтобы в начале конфликта с Украиной, «ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем и ударить в спину российской группировки».
Операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля после телеобращения президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, высокоточные обстрелы проводятся по военным объектам ВСУ.