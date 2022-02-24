В ЕК раскрыли содержание новых санкций против РФ

Европейский союз (ЕС) введет санкции против стратегических секторов экономики России на фоне начала военной операции на Украине. Содержание нового пакета санкций раскрыла глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Глава ЕК рассказала, что объединение заблокирует для Москвы доступ к ключевым технологиям и рынкам. По ее словам, ограничения будут направлены на ослабление российской экономической базы и ее возможности модернизироваться.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС заморозит российские активы в Европе и остановит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

«Эти санкции призваны нанести тяжелый урон интересам Кремля и его способности финансировать войну», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и вывести свои войска с территории страны. В объединении также призвал Москву уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе утром 24 февраля. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Евросоюз намерен ввести против России самый жесткий пакет санкций в истории сообщества в связи с ее военной операцией на Украине. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Мы получим [на экстренном саммите ЕС в четверг] политическое поручение ввести самый жесткий пакет санкций когда-либо", - сказал он и подчеркнул, что Европа переживает одни из самых мрачных часов со времен Второй мировой войны.

Как заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.

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"Сегодня мы представим пакет масштабных и целенаправленных санкций европейским лидерам для их одобрения. С помощью этого пакета мы нацелимся на стратегические секторы российской экономики, блокируя их доступ к ключевым технологиям и рынкам. Мы ослабим экономическую базу России и ее способность к модернизации", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, ЕС заморозит российские активы в сообществе и прекратит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку.

"Как и в случае с первым пакетом санкций, мы тесно сотрудничаем с партнерами и союзниками. Эти санкции призваны нанести серьезный ущерб интересам Кремля и его способности финансировать войну", - добавила она.

Лидеры 27 стран ЕС проведут экстренную встречу в четверг вечером, чтоб обсудить ситуацию вокруг Украины и дальнейшие шаги в отношении России.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Новые санкции в отношении Москвы из-за начала спецоперации по демилитаризации Украины будут приняты Евросоюзом 24 февраля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Цель санкций четко дать понять российскому руководству: за эту агрессию вы заплатите горькую цену. Это покажет, что (Владимир) Путин своей войной совершил тяжелую ошибку», – приводит слова канцлера РИА «Новости».

Шольц раскритиковал решение Путина начать операцию в Донбассе, отметив, что президент России нарушил суверенитет и границы Украины, ставя под угрозы жизни граждан, «братского народа России», а также вопрос мирного порядка в Европе.

Он попросил граждан ФРГ, еще остающихся в Украине, немедленно покинуть страну ради своей безопасности.

Президент США Джо Байден в четверг намерен объявить о введении санкций против крупных российских банков и физических лиц, а также мер экспортного контроля. Об этом сообщил в эфире журналист телекомпании CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По его словам, санкции будут включать "меры экспортного контроля, ограничивающие экспорт американских технологий в Россию", что будет иметь негативное влияние в том числе на военную отрасль.

"Мы также ожидаем санкций в отношении российских банков", - продолжил журналист и отметил, что речь идет о "более крупных финансовых институтах" по сравнению с теми, которых коснулись рестрикции, введенные США во вторник. Кроме того, ожидается введение "дополнительных санкций в отношении членов окружения [президента РФ] Владимира Путина", а также членов их семей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон и его союзники введут масштабный пакет экономических в отношении России за военную операцию на в Донбассе. Об этом сообщает The Telegraph.

Британский премьер призвал к коллективному отказу от российских нефти и газа, которые «слишком долго давали [президенту РФ Владимиру] Путину рычаг давления на западную политику».

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«Наша задача ясна — в дипломатическом, политическом, экономическом и в конечном итоге в военном измерениях. Отвратительная и варварская авантюра, которую затеял господин Путин, должна провалиться», — подчеркнул Джонсон.

Меры против России, которые будут введены из-за действий Москвы в отношении Украины, негативно повлияют на качество жизни россиян. Такое мнение высказал в четверг журналистам министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"Наша реакция, включая санкции, будет иметь совершенно принципиальное воздействие на российскую экономику и технический прогресс [РФ], а значит и на качество жизни граждан РФ", - утверждал он.

Чехия будет поддерживать Украину в создавшейся ситуации.

"Призываем РФ отозвать войска из Украины и вернуться за стол переговоров", - сказал он.

Министр проинформировал, что Чехия временно закрыла свое посольство в Киеве. Продолжает работать генеральное консульство страны во Львове.

Глава МИД Чехии призвал находящихся на Украине граждан республики немедленно покинуть эту страну. Липавский, отвечая на соответствующий вопрос, не исключил возможность снижения уровня дипломатических отношений с РФ.

"Правительство в данный момент рассматривает дальнейшие шаги [по отношению к РФ]. Ключевым [моментом при принятии возможных решений] будет заседание Государственного совета безопасности в 11:00 (13:00 мск) [в четверг]", - сказал министр. Кабмин будет также реагировать на участие Белоруссии в ситуации на Украине.

Кремль негативно относится к предложению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ввести санкции против президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сказал, отвечая на вопрос ТАСС о том, как в Кремле относятся к заявлению премьера Нидерландов о том, что в ЕС должны ввести личные санкции против Путина и правительства России: «Негативно».

Он также заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом»:

«Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».

Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах, о решении отказаться от российских энергоресурсов заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

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«Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право», — сказал он.

Хабек также добавил, что запуск газопровода «Северный поток-2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Биржевые цены на газ в Европе взлетели более чем на 40 процентов в ходе торгов 24 февраля. Топливо подорожало до максимума с декабря 2021 года, за 1400 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе.

Ранее Хабек сказал, что безопасность энергоснабжения обеспечена, несмотря на решение по «Северному потоку-2», сертификация которого приостановлена.

«У нас потребности в примерно 90 миллиардов кубометров газа в год. Мощность немецких газохранилищ — 23 миллиарда кубометров газа в случае полного заполнения. Потенциал СПГ для гарантирования поставок зимой есть», — подытожил министр.

Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и предоставления убежища Сами Махди предложил Евросоюзу рассмотреть предложение по ограничению выдачи виз для россиян, сообщает Le Soir.

«Общий запрет на визы для россиян не должен быть табу… пока существует опасность для Украины и украинского народа», — цитирует заявление Махди РИА Новости.

По словам европейского политика, исключения можно сделать для выдачи виз по гуманитарным соображениям — например, для «российских активистов, находящихся в опасности».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее высказался о возможности введения визового режима с Россией.

Евросоюз пока не комментирует вопрос о запрете на визы для россиян в союз.

Об этом сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС.

«У нас сегодня вечером пройдёт экстренный саммит ЕС, где будут приниматься решения по всем соответствующим мерам», — сообщил собеседник агентства.

Глав компаний и владельцев крупного бизнеса решили позвать в Кремль на встречу с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в крупных промышленных компаниях.

Встречу с представителями бизнеса решили провести на фоне военной операции в Донбассе, отметили собеседники издания. По их словам, встреча запланирована на 24 февраля в 16 часов.

Один из источников отметил, что встреча была анонсирована еще вчера. На ней, по большей части, будут представители промышленности. Кроме того, мероприятие могут транслировать на федеральных каналах.

Евросоюз вряд ли предпримет шаги по отключению России от системы межбанковских платежей SWIFT на данном этапе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По их данным, в настоящее время отключение РФ от SWIFT не предусматривается, так как это решение повлечет за собой широкомасштабные последствия в том числе и в Европе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не может оказаться за железным занавесом. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

«Такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом. Безусловно, у нас могут возникнуть проблемы с целым рядом государств...» — сказал Песков.

Как считает пресс-секретарь российского главы, Россия уже и ранее сталкивалась с проблемами от государств до проведения военной операции.