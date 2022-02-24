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1 час назад

На Украине закрыли большинство морских портов

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины заявили о том, что большая часть морских портов в стране закрыта. Об этом сообщает ТАСС.

На Украине закрыли большинство морских портов
Фото: ReutersReuters

"В настоящее время большая часть портов закрыта, координируемся с военными. Никаких повреждений портовой инфраструктуры нет", — говорится на сайте ведомства.

Также в Министерстве инфраструктуры сообщили, что на данный момент украинское небо остается закрытым. Железнодорожный транспорт работает, однако временно приостановлено движение поездов на Харьков и на участке Волноваха - Южнодонбасская. Персонал эвакуировали.

Ранее в пресс-службе судебного департамента Республики Крым заявили, что все суды Симферополя и несколько судов в других регионах Крыма получили сообщения о "минировании". Сейчас идет эвакуация с 10 судов. По словам главы республики Сергея Аксенова, из-за событий на Украине вырос риск информационных провокаций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины.

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