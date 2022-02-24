Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.
«В Верховную раду внесен законопроект об утверждении указа президента Украины о всеобщей мобилизации», — сообщили в парламенте.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация
Ранее Зеленский заявил, что Украина полностью разрывает дипломатические отношения с Россией. Кроме того, власти снимают санкции со всех граждан Украины, которые готовы с оружием в руках защищать страну.