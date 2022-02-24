Обзор иноСМИ: обращение Путина и испытание для Китая

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Фото: ТАСС ТАСС

Путин «неожиданно выступил» с обращением

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Президент России Владимир Путин сегодня под утро «неожиданно выступил с обращением», в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

Издание отметило, что Владимир Путин призвал украинских военнослужащих сложить оружие и заверил, что оккупация Украины не входит в планы России. «Как только закончилось обращение, в разных городах Украины начали греметь взрывы», - отмечается в статье.

В США назвали украинский кризис испытанием для внешней политики Китая

На фоне обострения украинского кризиса Китай не сможет одновременно поддерживать прочные связи с Москвой, сохранять торговые отношения с Украиной, удерживать ЕС в своей экономической орбите, избегать распространения санкций и не давать серьезно ухудшиться отношениям с США. К такому выводу пришло американское издание Foreign Affairs.

Журналисты считают, что в нынешней ситуации Китай «бросит спасательный круг», чтобы смягчить для Москвы последствия западных санкций. При этом поддержка России приведет китайские власти к финансовым потерям, а также обострит отношения с западными странами. Однако в Пекине рассчитывают, что в случае американо-китайской войны за Тайвань, Москва окажет «дипломатическую и экономическую помощь», отмечается в статье.

Арктике грозит противостояние России и США

Украинский кризис и ухудшение отношений России и США негативным образом сказываются на сотрудничестве восьми арктических стран. Милитаризация региона может привести к прекращению «критически важного» международного сотрудничества, в том числе обмена данными, исследований и совместных учений. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Newsweek.

При этом, по данным издания, Россия последовательно выступает «за комплексный подход к освоению Арктики» и высказывает «большую тревогу» из-за включения региона в зону военной активности стран, которые никак не относятся к числу арктических.

Турецкие СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры после объявления о начале российской военной операции в Донбассе. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

«По последним данным, состоялся телефонный разговор между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным», - отмечает телеканал.

От УЕФА потребовали прекратить партнерство с «Газпромом»

Несколько депутатов Европейского парламента обратились с письмом к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций, в котором потребовали прекратить сотрудничество с одним из спонсоров УЕФА - российским «Газпромом». Об этом пишет Sportschau.de.