Обзор иноСМИ: обращение Путина и испытание для Китая

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Президент России Владимир Путин сегодня под утро «неожиданно выступил с обращением», в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».
Издание отметило, что Владимир Путин призвал украинских военнослужащих сложить оружие и заверил, что оккупация Украины не входит в планы России. «Как только закончилось обращение, в разных городах Украины начали греметь взрывы», - отмечается в статье.
На фоне обострения украинского кризиса Китай не сможет одновременно поддерживать прочные связи с Москвой, сохранять торговые отношения с Украиной, удерживать ЕС в своей экономической орбите, избегать распространения санкций и не давать серьезно ухудшиться отношениям с США. К такому выводу пришло американское издание Foreign Affairs.
Журналисты считают, что в нынешней ситуации Китай «бросит спасательный круг», чтобы смягчить для Москвы последствия западных санкций. При этом поддержка России приведет китайские власти к финансовым потерям, а также обострит отношения с западными странами. Однако в Пекине рассчитывают, что в случае американо-китайской войны за Тайвань, Москва окажет «дипломатическую и экономическую помощь», отмечается в статье.
Украинский кризис и ухудшение отношений России и США негативным образом сказываются на сотрудничестве восьми арктических стран. Милитаризация региона может привести к прекращению «критически важного» международного сотрудничества, в том числе обмена данными, исследований и совместных учений. Об этом со ссылкой на экспертов пишет Newsweek.
При этом, по данным издания, Россия последовательно выступает «за комплексный подход к освоению Арктики» и высказывает «большую тревогу» из-за включения региона в зону военной активности стран, которые никак не относятся к числу арктических.
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры после объявления о начале российской военной операции в Донбассе. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.
«По последним данным, состоялся телефонный разговор между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным», - отмечает телеканал.
Несколько депутатов Европейского парламента обратились с письмом к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций, в котором потребовали прекратить сотрудничество с одним из спонсоров УЕФА - российским «Газпромом». Об этом пишет Sportschau.de.
В своем обращении парламентарии также потребовали из-за украинского кризиса отказаться от проведения финала Лиги чемпионов на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. При этом в УЕФА подчеркнули, что «внимательно следят за развитием событий», и пообещали принять решение, если «в этом возникнет необходимость».