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53 минуты назад

В Литве ввели режим ЧП

Елена Прошина

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписал декрет о введении режима чрезвычайного происшествия в стране из-за ситуации на Украине. Как сообщает РИА Новости, глава государства обратился к парламенту с просьбой утвердить документ.

В Литве ввели режим ЧП
Фото: ReutersReuters

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны РФ сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины отказываются вести бой, покидают позиции и бросают оружие.

В ведомстве отметили, что высокоточными ударами были выведены из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация Вооруженных сил Украины. Огонь по городам страны не ведется, для мирного населения угрозы нет.

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