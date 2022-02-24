В Литве ввели режим ЧП

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подписал декрет о введении режима чрезвычайного происшествия в стране из-за ситуации на Украине. Как сообщает РИА Новости, глава государства обратился к парламенту с просьбой утвердить документ.

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны РФ сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины отказываются вести бой, покидают позиции и бросают оружие.