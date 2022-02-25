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1 час назад

Лукашенко сообщил об отводе военных Запада от границ Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что Запад отвел своих военных от границ республики. Его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко сообщил об отводе военных Запада от границ Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Белорусский лидер отметил, это произошло после его заявления о том, что Минск не позволит стрелять русским в спину и пройти через территорию страны. Он подчеркнул, что таким образом происходит и защита рубежей государства.

«Вчера после этого заявления уже военные доложили: отвели от нашей границы все войска, и американцев тоже. Они вообще в третьем эшелоне держатся: "Чего мы воевать здесь будем?"», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии предложил России и Украине провести переговоры в Минске. Он убежден, что это единственный шанс остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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