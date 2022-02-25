В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
1 час назад

Российского дипломата вызвали в МИД Латвии

Lenta.ruиещё 2

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства России в республике Александра Шеремета из-за военной операции в Донбассе, пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Российского дипломата вызвали в МИД Латвии
Фото: ТАССТАСС

Как отметили в ведомстве, Шеремета пригласили в посольство в знак протеста «против военной агрессии Российской Федерации». Политику передали ноту протеста из-за ситуации на Украине. Как уточнили в латвийском ведомстве, ему было высказано «самое резкое осуждение необоснованного вторжения».

В четверг, 24 февраля, российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны руководства Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия провела «полномасштабное вторжение».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители