НАТО созывает экстренное заседание по ситуации на Украине

Представители стран НАТО проведут 24 февраля экстренную встречу на фоне решения РФ об операции в Донбассе. Об этом сообщает агентство Франс Пресс .

Ранее президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной операции денацификации и демилитаризации Украины.

В своей речи он также отметил, что все попытки России договориться с Западом по нерасширению НАТО оказались тщетными. По его словам, позиция США не меняется. Вашингтон не считает нужным договариваться с Москвой по этому ключевому вопросу.