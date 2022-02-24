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21 минуту назад

НАТО объявила экстренную встречу

Елена Прошина

Представители стран НАТО проведут 24 февраля экстренную встречу на фоне решения РФ об операции в Донбассе. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

НАТО созывает экстренное заседание по ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

«Мы можем подтвердить, что совет послов проведет экстренное заседание сегодня утром», - цитирует источника агентства РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР принял решение о проведении специальной операции денацификации и демилитаризации Украины.

В своей речи он также отметил, что все попытки России договориться с Западом по нерасширению НАТО оказались тщетными. По его словам, позиция США не меняется. Вашингтон не считает нужным договариваться с Москвой по этому ключевому вопросу.

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