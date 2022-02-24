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20 минут назад

Зеленский обратился к украинцам

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает. Как сообщает РИА Новости, глава государства призвал не паниковать.

Зеленский обратился к украинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим», — заверил он.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР о военной помощи. Как отметил глава государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов страны на самоопределение.

В ответ на это на территории Украины было введено военное положение. Сообщается, что в ДНР идут бои по всей линии соприкосновения.

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