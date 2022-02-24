Зеленский обратился к украинцам

«Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим», — заверил он.