Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает. Как сообщает РИА Новости, глава государства призвал не паниковать.
«Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим», — заверил он.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР о военной помощи. Как отметил глава государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов страны на самоопределение.
В ответ на это на территории Украины было введено военное положение. Сообщается, что в ДНР идут бои по всей линии соприкосновения.