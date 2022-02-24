Шольц заявил об ужасном дне для Украины и всей Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал начало специальной военной операции России в Донбассе и заявил, что сегодняшний день — ужасный и темный как для Украины, так и для всей Европы. Цитату приводит Reuters.

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Он назвал несправедливой и возмутительной «атаку России на Украину» и заявил, что Берлин проконсультируется с партнерами по «Большой семерке» (G7), НАТО и Евросоюзу и выступит с ответом.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).