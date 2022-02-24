Белоруссия закрыла часть своего воздушного пространства

Министерство обороны Белоруссии закрыло часть воздушного пространства страны для полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ограничения распространяются на зону в рамках западной госграницы до населенных пунктов Высокое, Барановичи (юго-запад), Осиповичи (южнее Минска), Кричев (восток), а также в рамках южной части госграницы до Высокого. Высота ограничений – от 0 до 19 800 метров.

Также Молдавия закрыла воздушное пространство из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Также стало известно, что работа аэропортов в ряде городов на юге России приостановлена из-за осложнения ситуации вокруг Украины. В Росавиации уточнили, что временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендовали не приезжать в воздушные гавани.