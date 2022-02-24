Рядом с Киевом прозвучали ракетные удары

Неподалеку от Киева в ночь на 24 февраля прозвучали взрывы. Позже выяснилось, что это ракетные удары. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента CNN.

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Ранее стало известно, что в Киеве прогремела серия взрывов, их слышали жители Троещины и Позняков. Также взрывы и стрельба прозвучали в районе киевского международного аэропорта «Борисполь».

Киевский аэропорт «Жуляны» отменил ближайшие рейсы, как сообщает «Интерфакс». Пассажиры, ожидающие свои рейсы в ночь на 24 февраля, не смогут вылететь. Сервис отслеживания полетов FlightRadar в Twitter сообщил, что воздушное пространство в небе над Украиной абсолютно пустое.