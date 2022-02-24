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10 минут назад

Белый дом раскрыл планы Зеленского

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский не будет эвакуирован из Киева во Львов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает 5-tv.ru.

Белый дом раскрыл планы Зеленского
Фото: ReutersReuters

Ранее крупные американские СМИ распространили информацию о том, что глава украинского государства получил от Запада рекомендацию срочно покинуть Киев из соображений безопасности. Сведения о том, кто именно и в связи с какими опасениями посоветовал это украинскому лидеру, отсутствовали.

Зеленскому предрекли бегство из страны

По словам Псаки, Зеленский остается в столице Украины и продолжает руководить страной. При этом официальный представитель Белого дома отказалась раскрывать детали переговоров США и Украины, которые затрагивают вопросы безопасности.

Журналист телеканала NBC Ричард Энджел подчеркнул, что Белый дом обсудил с властями Украины возможную эвакуацию Владимира Зеленского из Киева.

Ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявил, что если МВФ не выделит Украине очередной кредит, то президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется срочно бежать из страны. Как отметил эксперт, две трети доходной части украинского бюджета составляют заимствования, поэтому страна не сможет выплатить гражданам пенсии и зарплаты без кредита МВФ.

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