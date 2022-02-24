Белый дом раскрыл планы Зеленского

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Ранее крупные американские СМИ распространили информацию о том, что глава украинского государства получил от Запада рекомендацию срочно покинуть Киев из соображений безопасности. Сведения о том, кто именно и в связи с какими опасениями посоветовал это украинскому лидеру, отсутствовали.

По словам Псаки, Зеленский остается в столице Украины и продолжает руководить страной. При этом официальный представитель Белого дома отказалась раскрывать детали переговоров США и Украины, которые затрагивают вопросы безопасности.

Журналист телеканала NBC Ричард Энджел подчеркнул, что Белый дом обсудил с властями Украины возможную эвакуацию Владимира Зеленского из Киева.