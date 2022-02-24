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58 минут назад

CNN: Разведка США предупредила Киев о полномасштабном наступлении России

Елена Прошина

Телеканал CNN сообщил, что США предупредили власти Украины о неизбежном «полномасштабном вторжении» России в ближайшее время. Об этом пишет «Московский комсомолец».

CNN: Разведка США предупредила Киев о полномасштабном наступлении России
Фото: ТАССТАСС

По информации американского телеканала, разведка и высокопоставленные лица США, а также иностранные лидеры предупредили Украину о скором «нападении» РФ. По их оценкам, российские войска продвигаются в «промосковский регион» на востоке Украины.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC News, он не может предоставить конкретные детали о возможном «вторжении». Однако он подчеркнул, что «все, что мы видели за последние 24-48 часов», служит доказательством активной подготовки России к «полномасштабному вторжению». Сейчас РФ вносит последние штрихи в вопрос о размещении своих сил на всей территории границ, указал он.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что сейчас Россия «на пике готовности» и вскоре двинется на территорию Украины. По его словам, это с высокой вероятностью произойдет в течении следующих 24 часов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пытался созвониться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить с ним вопрос безопасности, но не получил ответа.

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