CNN: Разведка США предупредила Киев о полномасштабном наступлении России

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По информации американского телеканала, разведка и высокопоставленные лица США, а также иностранные лидеры предупредили Украину о скором «нападении» РФ. По их оценкам, российские войска продвигаются в «промосковский регион» на востоке Украины.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC News, он не может предоставить конкретные детали о возможном «вторжении». Однако он подчеркнул, что «все, что мы видели за последние 24-48 часов», служит доказательством активной подготовки России к «полномасштабному вторжению». Сейчас РФ вносит последние штрихи в вопрос о размещении своих сил на всей территории границ, указал он.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что сейчас Россия «на пике готовности» и вскоре двинется на территорию Украины. По его словам, это с высокой вероятностью произойдет в течении следующих 24 часов.