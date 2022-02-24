На Украине указали на критическую ошибку Зеленского

Экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил критическую ошибку, когда давал обещания по Донбассу. По словам генерала, Зеленский несет ответственность за утрату суверенитета и территорий.

Фото: EPA EPA

«Нельзя было Шольцу – одно говорить, Макрону – второе, Байдену – третье, народу – четвертое», - сказал Москаль в эфире телеканала «Наш».

Он напомнил, что глава государства пообещал Шольцу принять закон об особом статусе Донбасса, провести выборы, амнистии и изменения в конституции.

«А как можно в нашем парламенте найти 300 плюс один голосов для изменения конституции, мы не можем их найти, чтобы переименовать Кировоградскую область», - отметил Геннадий Москаль.

По мнению генерала, если бы Зеленский заговорил о законах, касающихся Донбасса, к зданию его администрации сразу же побежали «люди в камуфляже».

«Канцлер не врет, просто заврался сам уважаемый Владимир Александрович (Зеленский), что и привело к этой ситуации», - подытожил Москаль.