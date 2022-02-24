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30 минут назад

Зеленский обратился к народу Украины

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намеревался созвониться с главой российского государства Владимиром Путиным 23 февраля, но не получил ответа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского лидера.

Зеленский обратился к народу Украины
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат - тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — сказал он.

Зеленский выразил готовность обсудить с Россией безопасность страны в любом формате и на любых площадках. Он подчеркнул, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью соседних стран и всей Европы. По его словам, главная цель — обеспечить безопасность граждан Украины и установить мир.

Владимир Зеленский потребовал, чтобы гарантии безопасности Украине предоставили Россия и остальные страны, которые подписали Будапештский меморандум. Он указал, что Украина не хочет войны в любом виде, но будет защищаться.

«Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять страну, свободу, жизни, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться», — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина никогда не представляла и не будет представлять угрозу для России.

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