Совбез ООН решил экстренно собраться из-за Украины

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине начнется в 05:30 мск. Об этом объявили в постпредстве России при Всемирной организации, передает РИА Новости.

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Дипломаты уточнили, что заседание пройдет в формате открытого брифинга.

Ранее 24 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения ДНР и ЛНР к России за военной помощью. По его словам, власти Украины инициировали заседание СБ ООН, так как данное обращение администраций республик к России является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью.