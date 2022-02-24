Байден объявил о санкциях против «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден поручил ввести ряд ограничений против компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Об этом сообщили в Белом доме, пишет URA.RU.

Фото: Reuters Reuters

Как заявил Байден, он поручил своей администрации ввести санкции в отношении компании Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР со стороны президента России Владимира Путина.

«Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — говорится в официальном заявлении от лица главы американского государства на странице Белого дома.

Байден подчеркнул, что российский лидер своими действиями дал всему миру повод отказаться от газа и перейти на альтернативные источники энергии.