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13 минут назад

Байден объявил о санкциях против «Северного потока-2»

Елена Прошина

Президент США Джо Байден поручил ввести ряд ограничений против компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц. Об этом сообщили в Белом доме, пишет URA.RU.

Байден объявил о санкциях против «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

Как заявил Байден, он поручил своей администрации ввести санкции в отношении компании Nord Stream-2 AG и ее должностных лиц в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР со стороны президента России Владимира Путина.

«Эти шаги — еще одна часть нашего первоначального транша санкций в ответ на действия России на Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — говорится в официальном заявлении от лица главы американского государства на странице Белого дома.

Байден подчеркнул, что российский лидер своими действиями дал всему миру повод отказаться от газа и перейти на альтернативные источники энергии.

Ранее немецкий фонд, который был создан для защиты проекта «Северный поток — 2» от санкций со стороны США, отказался поддерживать проект. Об этом заявил его председатель Эрвин Зеллеринг. По его словам, экономическая деятельность предприятия была остановлена. Как отметил Зеллеринг, правление фонда единогласно решило принять во внимание остановку сертификации «Северный поток — 2».

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