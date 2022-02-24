Вучич поблагодарил Испанию за непризнание Косова

"И в разговоре с королем Испании господином Филиппом VI, и с [премьер-министром Испании Педро] Санчесом ясно, что Испания не признает независимость Косово, что продолжит соблюдать международное право и территориальную целостность Сербии. <...> Мы всегда могли рассчитывать на поддержку Испании. Испания - это четвертая европейская экономика, четвертая и по количеству населения, и по значимости, и очень важна для Сербии, особенно из-за непризнания Косово", - заявил Вучич после переговоров в Мадриде.