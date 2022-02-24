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28 минут назад

Байден и Трюдо в совместном заявлении выразили поддержку Украине

ТАСС

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду в совместном заявлении, посвященном партнерству между двумя странами, выразили поддержку Украине перед лицом российского "вторжения".

Байден и Трюдо выразили поддержку Украине
Фото: ReutersReuters

Заявление было опубликовано по случаю годовщины подписания "Дорожной карты об обновленном партнерстве между США и Канадой".

"Год назад США и Канада подтвердили особый характер наших отношений и нашу приверженность совместной работе в интересах коллективной безопасности и процветания наших граждан на основе принципов демократии, многообразия и справедливости", - говорится в распространенном Белым домом документе.

Как отмечают Байден и Трюдо, упомянутая дорожная карта "закладывает амбициозную основу для построения <...> более процветающего будущего", роста экономики, борьбы с пандемией и противодействия "угрозам демократии".

"Защита демократии лежит в основе нашего обязательства стоять на стороне Украины перед лицом беспричинного российского вторжения", - утверждается в заявлении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны - обеспечить поддержание мира на их территориях.

Байден во вторник заявил, что расценивает эти шаги как "начало вторжения России на Украину", и объявил о введении американских санкций против РФ.

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