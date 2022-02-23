В ДНР допустили наступление украинской армии

«Идти в полномасштабное наступление — это один из вариантов, второй вариант, когда Зеленский может решиться на этот приказ. То есть мы это видим, все к этому готово. Его могут подтолкнуть к этому. Кто-то может пойти в наступление, а кто-то может пойти наоборот в тыл, с оружием в руках... Поэтому ситуация может пойти в такой разнос, и как ее теперь поймать, как ее теперь вывести в законное русло, это теперь проблема... не одного месяца», — сказал он.