США пригрозили санкциями крупнейшим банкам России

Не называя конкретных организаций, он отметил, что совместно эти два фининститута «обладают активами на 750 миллиардов долларов, что составляет половину всей российской банковской системы». Также пресс-секретарь внешнеполитивеческого ведомства отметил, что «ни один финансовый институт России не может чувствовать себя в безопасности».