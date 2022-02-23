Бранденбургские ворота подсветили в цвета украинского флага

«Мы демонстрируем нашу солидарность с людьми на Украине, многими берлинцами с украинскими корнями, а также со многими русскими, которые хотят мира в России и Украине». Все они хотят только прекращения эскалации и мирного разрешения этого угрожающего конфликта», — сказала берлинский бургомистр Франциска Гиффай.