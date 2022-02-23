Украинские власти усилят охрану Мариуполя

Украинские власти усилят охрану города Мариуполь в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Отмечается, что данное решение поднималось на селекторном совещании с главами областных государственных администраций и мэрами относительно введения чрезвычайного положения в стране. На нем чиновники обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, а также действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей и властей Мариуполя.