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46 минут назад

Украинские власти усилят охрану Мариуполя

Lenta.ruиещё 1

Украинские власти усилят охрану города Мариуполь в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Украинские власти усилят охрану Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что данное решение поднималось на селекторном совещании с главами областных государственных администраций и мэрами относительно введения чрезвычайного положения в стране. На нем чиновники обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, а также действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей и властей Мариуполя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести в стране режим ЧП на 30 суток. Он начнет действовать с полуночи 24 февраля.

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