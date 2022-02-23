Кулеба предложил разместить на Украине миротворцев ООН

Украина напомнила ООН о том, что еще в 2015 году запрашивала запуск миротворческой операции в стране, и это можно осуществить без согласования Совета Безопасности всемирной организации. Об этом заявил журналистам в среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.