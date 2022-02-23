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44 минуты назад

Эстонские дипломаты останутся на Украине

ТАСС

Президент Эстонии Алар Карис заявил в среду, что республика не собирается эвакуировать свой дипломатический корпус из Украины.

Эстонские дипломаты останутся на Украине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Я и раньше говорил, что задача дипломатии и в таких ситуациях - находиться на передовой до тех пор, пока там возможно находиться, - сказал он газете Postimees. - Как долго там можно будет находиться, мы не знаем, но сейчас эстонский дипломатический корпус находится там, и мы даже увеличили его состав".

"Я считаю это знаковым, - добавил президент. - Если мы подаем сигнал, мол, уезжайте, там все идет к войне, то даже если этого не произойдет, коммерческая деятельность и инвесторы станут более осторожными, а это нехорошо для экономики".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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