Эстонские дипломаты останутся на Украине

"Я и раньше говорил, что задача дипломатии и в таких ситуациях - находиться на передовой до тех пор, пока там возможно находиться, - сказал он газете Postimees. - Как долго там можно будет находиться, мы не знаем, но сейчас эстонский дипломатический корпус находится там, и мы даже увеличили его состав".