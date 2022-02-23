Звуки взрывов раздались в Донецке со стороны аэропорта

Звуки взрывов слышны в Донецке со стороны аэропорта, передает РИА «Новости» с места событий.

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Ранее власти ДНР назвали терактом взрыв у телецентра в Донецке. На территории телецентра сработало взрывное устройств.

Исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов уточнил, что около 0.50 произошел взрыв. По его данным, взрывное устройство было, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов. Но мощности взрывчатки хватило, чтобы на месте взрыва осталась воронка.

Сообщается, что в здании находился генеральный директор телецентра и журналисты.

До этого неизвестные совершили попытку покушения на бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова, сообщили в Министерстве госбезопасности республики. В результате двух взрывов минно-взрывную травму получил местный житель, сам Кононов не пострадал. Только за последнюю неделю в Донбассе организовано не менее шести покушений.