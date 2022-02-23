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23 минуты назад

Зеленский заявил о непредсказуемости Кремля

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после встречи с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой о невозможности предугадать действия России и признанных ей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский заявил о непредсказуемости Кремля
Фото: zelenskiy_official/Instagramzelenskiy_official/Instagram

«Я думаю, что это более серьезные вещи, чем прогноз погоды, поэтому спрогнозировать, какие шаги могут быть от РФ, от сепаратистов, от личных решений президента РФ [Владимира Путина], я не могу сказать», — сказал Зеленский, добавив, что вооруженные силы Украины «готовы ко всему».

Он также призвал пересмотреть глобальную архитектуру безопасности, отметив, что подписанный в 1994 году Будапештский меморандум, которым Россия, Великобритания и США гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, не работает.

«Мы абсолютно согласны с нашими партнерами, что эта архитектура требует реновации. Я бы очень хотел, чтобы в этом архитектурном комплексе Украину также увидели», — выразил надежду украинский лидер.

В том же выступлении Зеленский заявил, что Киев ждет гарантий безопасности от Москвы.

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