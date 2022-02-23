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40 минут назад

Евросоюз ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Евросоюз ввел санкции против России за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

Евросоюз ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В санкционный список ЕС вошли 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и организаций. Их имена не указываются. Таким образом, черный список российских граждан, попавших под рестрикции ЕС, увеличился более чем в два раза и включает в себя уже 555 физлиц и 52 организации, отмечает ТАСС.

«ЕС призывает Россию отменить признание неподконтрольных правительству [Украины] районов Донецкой и Луганской областей, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к обсуждениям в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению России о признании независимости [ДНР и ЛНР]», — говорится в заявлении.

Также Евросоюз ввел санкции против правительства России и Центробанка. В частности, рестрикуии подразумевают ограничение доступа РФ к рынку капитала ЕС.

Как заявило представительство Франции, председательствующее в ЕС, завершена техническая процедура подписания всеми странами-членами союза нового пакета санкций, передает РИА «Новости».

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