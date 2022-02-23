Евросоюз ввел санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Евросоюз ввел санкции против России за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

В санкционный список ЕС вошли 351 депутат Госдумы и еще 27 физлиц и организаций. Их имена не указываются. Таким образом, черный список российских граждан, попавших под рестрикции ЕС, увеличился более чем в два раза и включает в себя уже 555 физлиц и 52 организации, отмечает ТАСС.