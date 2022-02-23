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1 час назад

Исландия отменяет все ограничения по коронавирусу

Российская Газета

Правительство Исландии с пятницы отменит все действующие в стране ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Исландия отменяет все ограничения по коронавирусу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, снимается запрет на собрание более 200 человек в закрытых помещениях, а также разрешается свободная работа баров и ресторанов.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Исландии, "лучшим выходом из пандемии является способность общества противостоять ковиду". В этих целях, полагают в минздраве, необходимо, чтобы болезнь перенесло как можно больше людей, поскольку одного вакцинирования недостаточно.

Помимо различных запретов внутри страны, Исландия отменяет также все ограничения, связанные с пересечением границы государства.

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