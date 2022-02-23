Исландия отменяет все ограничения по коронавирусу

Правительство Исландии с пятницы отменит все действующие в стране ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, снимается запрет на собрание более 200 человек в закрытых помещениях, а также разрешается свободная работа баров и ресторанов.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Исландии, "лучшим выходом из пандемии является способность общества противостоять ковиду". В этих целях, полагают в минздраве, необходимо, чтобы болезнь перенесло как можно больше людей, поскольку одного вакцинирования недостаточно.