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1 час назад

Зеленский предложил ввести на Украине режим ЧП на 30 дней

News.ruиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести с 24 февраля чрезвычайное положение. Режим будет действовать в течение 30 суток, отмечается в указе главы государства. Документ опубликован на сайте Райды.

Зеленский предложил ввести на Украине режим ЧП на 30 суток
Фото:  president.gov.ua president.gov.ua

Ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток, — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Совет нацбезопасности Украины одобрил введение режима ЧП на всей территории республики, кроме Донецкой и Луганской областей. Как сообщил секретарь госоргана Алексей Данилов, на территории Донбасса не потребуется введение специального режима, поскольку с 2014 года там действует отдельный режим.

22 февраля Зеленский сообщил о введении военного положения в стране в случае «мощной войны» против Украины. На пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве украинский лидер выразил надежду на то, что войны с Россией не будет.

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