Элтон Джон едва не разбился на частном самолете

«Самолет раскачивался и не мог приземлиться. Это было ужасно видеть. Самолет снижался и был уже на полпути к взлетно-посадочной полосе, когда просто не мог приземлиться на асфальт и взмывал обратно в воздух», – рассказал очевидец аварийной посадки.