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42 минуты назад

Элтон Джон едва не разбился на частном самолете

Мир24иещё 2

Элтон Джон во время полета из аэропорта Фарнборо на юге Англии в США, где он должен был дать концерт, едва не погиб. Частный самолет певца попал в шторм, пишет The Sun.

Элтон Джон едва не разбился на частном самолете
Фото: Shutterstock/FOTODOM / Капля светаShutterstock/FOTODOM / Капля света

Экстренная ситуация произошла спустя час после вылета. Воздушное судно пришлось развернуть, чтобы приземлиться в Ирландии. Однако у лайнера вышла из строя гидравлическая система. Пилоты смогли посадить самолет только с третьего раза. Порывы ветра достигали 130 километров в час.

«Самолет раскачивался и не мог приземлиться. Это было ужасно видеть. Самолет снижался и был уже на полпути к взлетно-посадочной полосе, когда просто не мог приземлиться на асфальт и взмывал обратно в воздух», – рассказал очевидец аварийной посадки.

К счастью, никто не пострадал. Певец пересел на другой борт до Нью-Йорка. Обещанный концерт на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоялся.

В начале января 74-летний Элтон Джон заразился коронавирусом, из-за чего певец был вынужден перенести несколько концертов в США.

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