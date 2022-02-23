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42 минуты назад

Названа главная ошибка Запада в отношении Путина

Илья Родин

Обозреватель американского издания The National Interest Дов Закхейм заявил в своей статье, что Запад ошибочно считал президента России Владимира Путина тактиком, а не стратегом.

Названа главная ошибка Запада в отношении Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На протяжении долгих лет недоброжелатели называли Владимира Путина скорее тактиком, чем стратегом. Как же они ошибались», - констатировал журналист.

Аналитик рассказал, что Владимир Путин значительно укрепил позиции РФ в Восточном Средиземноморье. Ему удалось получить военно-морскую базу в сирийском Тартусе и аэропорт в Хмеймиме. Кроме того, Москва дружит с Грецией, Египтом, Израилем.

«А теперь он укрепил влияние в Европе — признал Абхазию, Южную Осетию, Луганскую и Донецкую народные республики. Белоруссия также вошла в сферу влияния Москвы. Несомненно, то же самое произойдет и с Украиной», - полагает Дов Закхейм.

По словам обозревателя, американцам не следует удивляться появлению новых государств за океаном. Ведь когда-то США признали отколовшийся от Мексики Техас. И затем сделали его своим 28-м штатом.

CNN: Путин взбесил Вашингтон

Закхейм уверен, что РФ и далее будет делать все, чтобы укрепить в Европе свои позиции.

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