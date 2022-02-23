В США назвали три шага для решения украинского кризиса

Полковник в отставке и бывший советник Минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор предложил три шага для скорейшего завершения украинского кризиса. Об этом он написал статью для авторитетного американского издания The American Conservative.
Для начала, по его мнению, нужно вызвать российского посла в Белый дом и обозначить ему ряд важных пунктов.
«Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта», – заявил Макгрегор.
Прежде всего, полагает военный эксперт, следует провести по Днепру «красную линию», за которую ни в каком случае «не должны заступать российские войска».
Далее на компромисс должны пойти уже США. Они и их союзники обязаны согласиться на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации. Кроме того, Вашингтону необходимо признать тот факт, что конструкция украинского государства «неисторична и проблематична».
В-третьих, уверен Дуглас Макгрегор, необходимо пойти на переговоры с Москвой, а также ограничить количество подразделений НАТО в Восточной Европе.