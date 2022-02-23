В США назвали три шага для решения украинского кризиса

Полковник в отставке и бывший советник Минобороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор предложил три шага для скорейшего завершения украинского кризиса. Об этом он написал статью для авторитетного американского издания The American Conservative.

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Для начала, по его мнению, нужно вызвать российского посла в Белый дом и обозначить ему ряд важных пунктов.

«Продолжать диалог глухих, в котором американские представители игнорируют вопрос членства Украины в НАТО, бессмысленно. Вместо этого президент должен вызвать российского посла и предложить три пункта», – заявил Макгрегор.

Прежде всего, полагает военный эксперт, следует провести по Днепру «красную линию», за которую ни в каком случае «не должны заступать российские войска».

Далее на компромисс должны пойти уже США. Они и их союзники обязаны согласиться на условия нейтралитета Украины в текущей конфигурации. Кроме того, Вашингтону необходимо признать тот факт, что конструкция украинского государства «неисторична и проблематична».