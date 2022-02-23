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1 час назад

Эрдоган обсудил с Алиевым "кризис между Россией и Украиной"

ТАСС

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых, в частности, обсудили "кризис между Россией и Украиной".

Эрдоган обсудил с Алиевым "кризис между Россией и Украиной"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе переговоров обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, а также региональные проблемы, особенно отношения с Арменией, а также российско-украинский кризис", - сказали журналистам в канцелярии Эрдогана.

Между тем Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Кроме того, Эрдоган и Алиев "подтвердили решимость действовать согласованно в двусторонних отношениях и региональных вопросах".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ряд стран ЕС уже объявили о введении санкций против России.

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