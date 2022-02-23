Мадуро выразил поддержку России

«Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России», — указал Мадуро.

Как отметил президент Венесуэлы, на всех этапах конфликта в Донбассе Путин приглашал стороны к диалогу, напоминает РИА Новости. Однако, продолжил Мадуро, «крайне правые» украинские власти не были заинтересованы в мире и «предпочли присоединиться к планам по военному окружению России, к планам агрессии против России».