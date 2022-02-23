Глава Минобороны Британии пригрозил России словами «можем повторить»

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это... Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал [президент России Владимир] Путин. У него не было друзей, не было союзов», — считает глава Минобороны.