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16 минут назад

Глава Минобороны Британии пригрозил России словами «можем повторить»

Lenta.ru

У Лондона всегда есть возможность «пнуть» Москву, нанеся удар по ее интересам в любой точке мира. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, цитату приводит ТАСС.

«Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это... Царь Николай I совершил ошибку, которую теперь сделал [президент России Владимир] Путин. У него не было друзей, не было союзов», — считает глава Минобороны.

Угрожая России словами о Крымской войне 1853 — 1856 годов, Уоллес имел в виду осаду Севастополя Королевским пехотным полком Британии. Осада города продолжалась 349 дней.

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