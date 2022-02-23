Глава ДНР объявил Украину «террористическим государством»

В Telegram-каналах Донецкой и Луганской народных республик сообщается, что ситуация на линии боевого соприкосновения с ВСУ по-прежнему крайне тяжелая.

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«Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической», - заявили практически одновременно в каналах Народной милиции ЛНР и Народной милиции ДНР в Telegram.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что с «начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории республики с применением ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, выпустив 145 снарядов и мин».

По его мнению, власти Украины приступили к «реализации планов, которые были отработаны ими в сентябре 2021 года в ходе специального командно-штабного учения «Объединенные усилия 2021».

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР старший лейтенант Филипоненко И.М. заявил, что «наблюдателями зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы противника попали 29 населенных пунктов республики».

«[После таких обстрелов] оставшаяся часть Украины для нас — террористическое государство», - цитирует «Комсомольская правда» главу ДНР Дениса Пушилина.