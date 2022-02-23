Постпред США при ООН жестом оценила изолированность России

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании по Украине жестом ответила на вопрос СМИ о России, пишет РИА Новости.

Фото: Carlo Allegri / Reuters Carlo Allegri / Reuters

В зале Генеральной Ассамблеи ООН обсуждали тему Украины. Когда пресса спросила, считает ли американский постпред изолированность России достаточной, она, покидая зал, показала большой палец.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании раскритиковал генсека организации Антониу Гутерриша. По его оценке, Гуттериш ни разу во время конфликта не выступил за налаживание прямого контакта между Киевом и Донбассом.

Ранее в ООН заявили о несоответствии признания ДНР и ЛНР основным принципам устава организации. Он отметил, что считает действия РФ идущими вразрез с резолюциям Генеральной ассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность государств.