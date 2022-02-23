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31 минуту назад

Вице-канцлер Германии допустил полный отказ от «Северного потока — 2»

Илья Родин

Министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек рассказал журналистам о ситуации с энергоносителями в Германии и о дальнейшей судьбе «Северного потока-2». Об этом сообщается на сайте телерадиоканала ARD.

По его словам, «самое главное, что в Германии достаточно газа». Правда, федеральному правительству придется немного поднять цены, но это будет компенсировано так или иначе, в частности, за счет снижения или даже отмены различных экологических сборов.

На вопрос, может ли Германия полностью обойтись без российского газа, Хабек ответил: «Да, может». Есть вероятность, что Германия получит достаточно газа и нефти без поставок из России. Хабек крайне негативно отозвался о проекте «Северный поток-2». Он заявил, что проект могут полностью остановить.

Зеленский потребовал полной остановки «Северного потока — 2»

«Это тоже может произойти. Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — сказал Хабек.

Он сообщил также, что этот проект лучше всего было бы заморозить на самом начальном этапе, так как «Европе нужен разнообразный энергетический ландшафт, а не постоянный источник риска из Балтийского моря».

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