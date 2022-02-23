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24 минуты назад

Генсек ООН выступил с обвинениями в адрес Москвы

Илья Родин

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе короткого брифинга в нью-йоркской штаб-квартире ООН заявил, что решение РФ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик является нарушением территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Генсек ООН отреагировал на признание Москвой ДНР и ЛНР
Фото: ReutersReuters

«Решение Российской Федерации признать так называемую "независимость" отдельных районов Донецкой и Луганской областей является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», - сказал генсек ООН.

Он подчеркнул, что это решение Москвы уничтожило Минские соглашения.

«Это смертельный удар по Минским соглашениям, одобренным Советом Безопасности. Принципы Устава ООН – это не меню в ресторане. Их нельзя применять выборочно. Государства-члены ООН приняли их полностью, поэтому они должны полностью их соблюдать», - отметил Гутерриш.

Также он призвал Россию и Украину к скорейшему прекращению огня. Генсек полагает, что несмотря на все разногласия, двум странам следует решать болезненные вопросы путем дипломатических переговоров.

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Ранее сообщалось, что Киев категорически отказался выполнить требования Москвы. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что для «независимой, суверенной Украины» согласиться на условия президента РФ Владимира Путина «невозможно».

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