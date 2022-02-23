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19 минут назад

Австралия вводит санкции в отношении России

Елена Прошина

Правительство Австралии вводит экономические санкции в отношении России после того, как Москва признала независимость ДНР и ЛНР, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Австралия вводит санкции в отношении России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, кроме экономических ограничительных мер будут введены и адресные, которые будут направлены в отношении восьми граждан РФ.

«Согласно санкциям этим людям будет запрещено въезжать на территорию Австралии, а также производить любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями», — отметил глава правительства.

Также санкции затронут один Центробанк России и кредитные учреждения, которые связаны с военной и оборонной промышленностью.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР.

По его словам, 27 стран-членов ЕС пришли к единогласному решению по первому пакету санкционных мер. Такое заявление глава французского МИД сделал по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации вокруг Украины.

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