Австралия вводит санкции в отношении России

Правительство Австралии вводит экономические санкции в отношении России после того, как Москва признала независимость ДНР и ЛНР, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

По его словам, кроме экономических ограничительных мер будут введены и адресные, которые будут направлены в отношении восьми граждан РФ.

«Согласно санкциям этим людям будет запрещено въезжать на территорию Австралии, а также производить любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями», — отметил глава правительства.

Также санкции затронут один Центробанк России и кредитные учреждения, которые связаны с военной и оборонной промышленностью.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР.