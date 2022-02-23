Зеленский провел встречу с бизнесменами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предпринимателями. Об этом в среду информировал его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

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Как пишет издание "Украинская правда", встреча президента с бизнесменами, по словам Никифорова, была "очень результативная". В ней принимали участие также представители силовых ведомств Украины.