Киев ответил на ультиматум Путина

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил он.

Российский лидер Владимир Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Среди них — признание Украиной волеизъявления жителей Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО, дипломатическое решение вопроса Донбасса и демилитаризация Украины.