Киев ответил на ультиматум Путина

Требование президента России Владимира Путина выполнить невозможно, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По его словам, выполнение условий противоречит выбору украинского общества.
«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил он.
Российский лидер Владимир Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Среди них — признание Украиной волеизъявления жителей Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО, дипломатическое решение вопроса Донбасса и демилитаризация Украины.
21 февраля президент РФ заявил о признании независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.