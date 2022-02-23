В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
22 минуты назад

Киев ответил на ультиматум Путина

Елена Прошина

Требование президента России Владимира Путина выполнить невозможно, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Киев ответил на ультиматум Путина
Фото: ReutersReuters

По его словам, выполнение условий противоречит выбору украинского общества.

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил он.

Украина выдвинула требования к России по ДНР и ЛНР

Российский лидер Владимир Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Среди них — признание Украиной волеизъявления жителей Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО, дипломатическое решение вопроса Донбасса и демилитаризация Украины.

21 февраля президент РФ заявил о признании независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

50
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители