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21 минуту назад

Боррель удалил скандальную запись о "шопинге в Милане"

Елена Прошина

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель удалил из своего микроблога в Twitter сообщение, в котором говорилось о новых санкциях ЕС против Москвы, и которые лишат российских депутатов «шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе», сообщает «Московский комсомолец».

Боррель удалил скандальную запись о "шопинге в Милане"
Фото: ReutersReuters

Пост главы европейской дипломатии вызвал критику со стороны Министерства внутренних дел России. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заметила, что за все годы вооруженного конфликта в Донбассе Боррель ни разу не написал о жертвах и пострадавших от действий армии Украины среди мирных жителей региона.

«Мы поняли почему: шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика», — отметила дипломат.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР.

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По его словам, 27 стран-членов ЕС пришли к единогласному решению по первому пакету санкционных мер. Такое заявление глава французского МИД сделал по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации вокруг Украины.

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, эти санкции сильно ударят по России. Какие именно ограничения были согласованы — не уточняется.

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