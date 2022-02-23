Боррель удалил скандальную запись о "шопинге в Милане"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель удалил из своего микроблога в Twitter сообщение, в котором говорилось о новых санкциях ЕС против Москвы, и которые лишат российских депутатов «шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе», сообщает «Московский комсомолец».

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Пост главы европейской дипломатии вызвал критику со стороны Министерства внутренних дел России. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заметила, что за все годы вооруженного конфликта в Донбассе Боррель ни разу не написал о жертвах и пострадавших от действий армии Украины среди мирных жителей региона.

«Мы поняли почему: шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение "цивилизованных стран" граничит с потерей человеческого облика», — отметила дипломат.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР.

По его словам, 27 стран-членов ЕС пришли к единогласному решению по первому пакету санкционных мер. Такое заявление глава французского МИД сделал по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации вокруг Украины.