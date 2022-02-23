Зеленский выдвинул требование к богатейшим украинским бизнесменам

Крупнейшие украинские бизнесмены на фоне обострения в Донбассе не должны покидать страну, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: EPA EPA

«Завтра у меня будет встреча с топ-50 нашего крупного бизнеса», – заявил Зеленский, подчеркнув, что «все они должны остаться» на Украине. Как заявил президент страны, «их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают» украинские военные, а потому и «бизнес должен защищать экономику, финансы, создавать рабочие места, поднимать и укреплять Украину». «Каждый на своем фронте», – приводит его слова «Украинская правда».

Видео дня

При этом Зеленский объявил о начале программы «экономического патриотизма», которая включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок, в частности, снижение НДС «на бензин и дизель». Зеленский заявил, что «цель – обретение экономической независимости», особенно в энергетике, передает ТАСС.

Программа, по замыслу украинских властей, должна стать дополнительным стимулом для локализации украинского производства и поддержкой отдельных отраслей.

«Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места», – сказал Зеленский.

Он заявил, что не видит необходимости объявлять всеобщую мобилизацию в стране, но издал указ о призыве резервистов в особый период. Зеленский подчеркнул, что речь идет только о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв. При этом другие украинцы, по его словам, «должны работать, вкладывать деньги в экономику, зарабатывать для финансирования армии».

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.