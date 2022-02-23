Названы попавшие под американские санкции российские банки

Американский президент Джо Байден заявил о введении ограничительных мер против «российских элит», кредитных организаций и суверенного долга РФ на фоне признания Москвой ДНР и ЛНР, сообщает «Московский комсомолец».

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Министерство финансов США назвало банки, против которых вводятся санкции. Речь идет о ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их «дочек».

Под ограничения против «элит» попал председатель правления Промсвязьбанка, сын Михаила Фрадкова Петр и заместитель председателя правления ВТБ Денис Бортников, сын главы ФСБ России.

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР.

По его словам, 27 стран-членов ЕС пришли к единогласному решению по первому пакету санкционных мер. Такое заявление глава французского МИД сделал по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации вокруг Украины.