Названы попавшие под американские санкции российские банки

Американский президент Джо Байден заявил о введении ограничительных мер против «российских элит», кредитных организаций и суверенного долга РФ на фоне признания Москвой ДНР и ЛНР, сообщает «Московский комсомолец».
Министерство финансов США назвало банки, против которых вводятся санкции. Речь идет о ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их «дочек».
Под ограничения против «элит» попал председатель правления Промсвязьбанка, сын Михаила Фрадкова Петр и заместитель председателя правления ВТБ Денис Бортников, сын главы ФСБ России.
Напомним, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страны Евросоюза договорились о пакете санкций против России после признания страной ДНР и ЛНР.
По его словам, 27 стран-членов ЕС пришли к единогласному решению по первому пакету санкционных мер. Такое заявление глава французского МИД сделал по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации вокруг Украины.
По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, эти санкции сильно ударят по России. Какие именно ограничения были согласованы — не уточняется.