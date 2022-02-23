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39 минут назад

Власти КНР выступают против любых односторонних санкций

ТАССиещё 4

Китай выступает против любых односторонних ограничений и считает, что введение санкций не является лучшим способом урегулирования разногласий. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос журналистов о возможности введения Пекином санкций в отношении РФ по вопросу Украины.

"Вы спрашиваете, будет ли Китай также вводить санкции в отношении России? Вам, очевидно, не хватает базового понимания политики правительства КНР", - сказала она.

"Позиция китайского правительства заключается в том, что мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций", - указала дипломат.

ЕС вытеснил Китай по закупкам продуктов у России

Страны Запада во вторник объявили о своих санкциях против России после того, как Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР, ДНР). Меры со стороны США, Великобритании и ЕС касаются как российских финансовых структур и компаний, так и физических лиц.

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