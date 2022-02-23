США объяснили санкции против России

Высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга объяснил введение санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам чиновника, санкции США не являются самоцелью, а призваны сдержать приписываемую Москве «агрессию» против Украины и предотвратить человеческие жертвы.

«Важно понимать, что санкции не являются целью сами по себе. Они нацелены на то, чтобы сдержать агрессию России и предотвратить человеческие жертвы на Украине», — пояснил он.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.